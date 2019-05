Man.United, Bayern, Juventus si Chelsea si-au lansat echipamente noi pentru sezonul 2019/2020! Ce surprize pregatesc Barca si Real. FOTO

Marile cluburi europene isi prezinta echipamentele pentru sezonul 2019/2020!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Manchester United spera sa revina in topul Premier League in sezonul urmator cu tricouri care omagiaza revenirea senzationala din finala Champions League cu Bayern Munchen din 1999. Chiar Ole Gunnar Solskjaer, autorul golului victoriei din prelungiri cu bavarezii conduce reconstructia lui Manchester United. Pe noile tricouri apare anul victoriei din Champions League si minutele de prelungire in care s-au marcat cele doua goluri. Paul Pogba este modelul lui United pentru prezentarea tricoului, poate un indiciu pentru fani ca nu va parasi clubul.

Si alte cluburi mari si-au prezentat noile echipamente. Juventus a renuntat la traditionalele dungi, dar fanii adora noile tricouri. Ronaldo a imbracat deja noul tricou in derby-ul cu Roma din Serie A.

Si Bayern Munchen si-a lansat noile tricouri pentru sezonul urmator, la fel de rosii ca si cele de acum.

Barcelona si Real Madrid inca nu au lansat tricourile oficiale de jos pentru sezonul urmator, insa pana acum au aparut deja mai multe imagini cu surprizele pregatite de cei doi giganti din Spania. Barca pregateste tricouri hasurate la fel ca nationala Croatiei, in timp ce Real Madrid va avea echipament de rezerva de culoarea verde.

Si Borussia Dortmund, PSG, Atletico Madrid, Inter Milano sau Ajax au echipamente noi.