Echipa masculină joacă în grupa 9, alături de Argentina, Benin şi Peru.

Echipele din Stage 1B au fost repartizate în 14 grupe a câte patru, iar câştigătoarea fiecărei grupe se va califica direct pe tabloul principal. Şase echipe clasate pe locul al doilea se vor califica, de asemenea, în funcţie de rezultatele obţinute, în timp ce celelalte opt echipe de pe locul al doilea vor disputa un tur eliminatoriu pentru ultimele patru locuri din 16-imi, a precizat Federaţia Română de tenis de masă.

