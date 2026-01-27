FOTO Echipele României şi-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial de tenis de masă din Londra

Echipele României şi-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial de tenis de masă din Londra Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

România, o forță în tenisul de masă mondial.

TAGS:
RomaniaTenis De MasaCampionatul MondialLondra

Echipele României de tenis de masă şi-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial 2026, competiţie care are loc în perioada 28 aprilie - 10 mai.

Bernadette Szocs

  • Bernadette szocs 2025 k
×
Bernadette Szocs / Foto - Bernadette Szocs (FB)
Bernadette Szocs / Foto - Bernadette Szocs (FB)
Bernadette Szocs / Foto - Bernadette Szocs (FB)
Bernadette Szocs / Foto - Bernadette Szocs (FB)
Bernadette Szocs / Foto - Getty Images
Bernadette Szocs / Foto - Bernadette Szocs (FB)
Bernadette Szocs
Bernadette Szocs / Foto: Instagram
Bernadette Szocs / Foto - Bernadette Szocs (FB)
Bernadette Szocs / Foto: Instagram
Bernadette Szocs / Foto: Instagram
Bernadette Szocs / Foto: Instagram
Bernadette Szocs / Foto: Instagram
Bernadette Szocs
Bernadette Szocs
Bernadette Szocs
Bernadette Szocs
Bernadette Szocs / Foto: Instagram
Bernadette Szocs / Foto: Instagram
Bernadette Szocs
Bernadette Szocs
Bernadette Szocs
Bernadette Szocs
Bernadette Szocs
Bernadette Szocs
Bernadette Szocs
Bernadette Szocs
Bernadette Szocs
Bernadette Szocs
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipa feminină a României a fost repartizată în grupa 1, alături de China, Coreea de Sud şi Taipei.

În Stage 1A, primele 8 favorite au fost repartizate în două grupe a câte patru echipe. Toate echipele vor avansa în 16-imi, iar meciurile vor stabili poziţiile finale de calificare pentru fazele eliminatorii.

Echipa masculină joacă în grupa 9, alături de Argentina, Benin şi Peru.

Echipele din Stage 1B au fost repartizate în 14 grupe a câte patru, iar câştigătoarea fiecărei grupe se va califica direct pe tabloul principal. Şase echipe clasate pe locul al doilea se vor califica, de asemenea, în funcţie de rezultatele obţinute, în timp ce celelalte opt echipe de pe locul al doilea vor disputa un tur eliminatoriu pentru ultimele patru locuri din 16-imi, a precizat Federaţia Română de tenis de masă. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
ARTICOLE PE SUBIECT
Ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Selecționerul, gata să ia o decizie categorică
Ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Selecționerul, gata să ia o decizie categorică
Basarab Panduru cere un jucător la națională: „Avem probleme acolo”
Basarab Panduru cere un jucător la națională: „Avem probleme acolo”
România, luptă pierdută cu Ungaria! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1
România, luptă pierdută cu Ungaria! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1
ULTIMELE STIRI
Sabalenka și Zverev, primii semifinaliști ai Openului Australian 2026: au eliminat „revelațiile” turneelor individuale
Sabalenka și Zverev, primii semifinaliști ai Openului Australian 2026: au eliminat „revelațiile” turneelor individuale
Cum a comentat Basarab Panduru decizia controversată a lui Gigi Becali
Cum a comentat Basarab Panduru decizia controversată a lui Gigi Becali
Fotbalistul român, OUT din Serie A! A început sezonul ca titular, acum revine în România
Fotbalistul român, OUT din Serie A! A început sezonul ca titular, acum revine în România
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie

Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”



Recomandarile redactiei
Sabalenka și Zverev, primii semifinaliști ai Openului Australian 2026: au eliminat „revelațiile” turneelor individuale
Sabalenka și Zverev, primii semifinaliști ai Openului Australian 2026: au eliminat „revelațiile” turneelor individuale
Fotbalistul român, OUT din Serie A! A început sezonul ca titular, acum revine în România
Fotbalistul român, OUT din Serie A! A început sezonul ca titular, acum revine în România
Cum a comentat Basarab Panduru decizia controversată a lui Gigi Becali
Cum a comentat Basarab Panduru decizia controversată a lui Gigi Becali
Fotbalul românesc, acum 100 de ani. Chinezul devenea din nou campioană, vedetă era Semler, naționala bătea tot, iar Petrolul se numea Juventus
Fotbalul românesc, acum 100 de ani. Chinezul devenea din nou campioană, vedetă era Semler, naționala bătea tot, iar Petrolul se numea Juventus
Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali
Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Șeful FRTM, supărat foc după eșecul echipei feminine la Jocurile Olimpice. Ce a avut de transmis Cristi Romanescu
Șeful FRTM, supărat foc după eșecul echipei feminine la Jocurile Olimpice. Ce a avut de transmis Cristi Romanescu
Programul sportivilor români pe 5 august la JO! Echipa de polo a României a cedat în fața Muntenegrului
Programul sportivilor români pe 5 august la JO! Echipa de polo a României a cedat în fața Muntenegrului
”Mulți jucători nu aveau ce să caute la Mondialul din ’94”. Florin Răducioiu a numit 3 fotbaliști pe care îi voia în SUA
”Mulți jucători nu aveau ce să caute la Mondialul din ’94”. Florin Răducioiu a numit 3 fotbaliști pe care îi voia în SUA
România a bătut Japonia la Campionatul Mondial, Divizia I. Cu ce scor s-a terminat meciul de la Bolzano
România a bătut Japonia la Campionatul Mondial, Divizia I. Cu ce scor s-a terminat meciul de la Bolzano
CITESTE SI
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!