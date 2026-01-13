Real Madrid a provocat un veritabil „cutremur“ fotbalistic, odată cu anunțul plecării lui Xabi Alonso, după doar 34 de meciuri, urmat imediat de numirea înlocuitorului acestuia.

Sport.ro a explicat aici culisele cazului care a declanșat rezilierea contractului tânărului antrenor, în vârsta de 44 de ani. Într-o primă fază, s-a scris că starul echipei, Vinicius jr, a fost jucătorul care a desfăcut șampania, imediat ce a aflat vestea plecării lui Xabi Alonso. Dar, între timp, presa spaniolă a întocmit o listă, pe care sunt trei jucători, toți încântați de decizia clubului, de a-i arăta ușa fostului mijlocaș.

Vinícius, Valverde și Bellingham, bucuroși după plecarea lui Xabi Alonso

S-a ajuns aici, la această situație incredibilă în care niște fotbaliști de bază ai echipei să fie „la cuțite“ cu antrenor, și pentru că Xabi Alonso n-a știut să gestioneze comunicarea cu starurile sale. De altfel, președintele Florentino Perez a sesizat că vestiarul e „rupt“, iar acesta a fost printre motivele deciziei sale de a-i rezilia contractul tehnicianului adus în vară.

Potrivit presei spaniole, pe lângă Vinicius, și Federico Valverde și Jude Bellingham „au desfăcut șampania“, imediat ce au văzut anunțul plecării lui Xabi Alonso. Pe lângă relația lor disfuncțională cu fostul antrenor, ei erau profund nemulțumiți și de abordarea tactică a acestuia. Mai ales Vinicius ajunsese să fie folosit pe niște posturi care nu i-au convenit niciodată.

La Bellingham, după două sezoane excelente la Real cu Carlo Ancelotti, acum se vede o scădere a formei, iar presa a pus această situație pe seama modului în care a fost folosit englezul de Xabi Alonso. În fine, Valverde a fost „plimbat“ pe mai multe poziții de fostul „principal“, fără să-și găsească locul cu adevărat în echipă, în acest sezon.

