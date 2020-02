Sevilla poate da lovitura inaintea returului din Europa League cu CFR! Formatia lui Lopetegui vrea sa transfere definitiv un jucator de la Real Madrid! Despre cine este vorba

Sevilla vrea sa perfecteze un transfer important.

Campioana Romaniei, CFR Cluj va disputa joi, 27, februarie, de la ora 22:00, returul din saisprezecimile Europa League in deplasare, pe terenul celor de la Sevilla. In tur, scorul a fost 1-1, iar formatia lui Lopetegui pastreaza prima sansa la calificarea in optimile competitiei. Inainte de returul cu formatia lui Dan Petrescu, Sevilla vrea sa perfecte transferul lui Sergio Regulion, jucator care este imprumutat pe Ramon Sanchez Piszjuan de la Real Madrid. Transferul ar urma sa se definitiveze in vara, insa cei de la Sevilla vor ca Reguilon sa devina oficial jucator lor mai repede, astfel ca cele doua parti s-au inatalnit deja pentru a demara discutiile, anunta presa din Spania.

Reguilon nu intra in planurile lui Zidane, in conditiile in care din vara, Perez nu mai vrea sa il lase pe Achraf la Dortmund si il asteapta inapoi pe Bernabeu. Reguilon a fost imprumutat vara trecuta la Real Madrid, iar in cazul in care cele doua parti bat palma pentru un transfer definitiv, Sevilla trebuie sa plateasca 20 de milioane de euro. Totusi, madrilenii vor sa pastreze o clauza de rascumparare a fotbalistului, clauza care ajunge la 40 de milioane de euro.

El Sevilla lo tiene claro con Sergio Reguilón... y le pasa la pelota al Real Madrid https://t.co/RtUjZM3ZrW — Fichajes.com (@Fichajes_futbol) February 22, 2020