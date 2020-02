"Noi cumparam cu 50 de mii de lei, ei cumpara cu 20 de milioane de euro!" Dan Petrescu a luat FOC la finalul meciului cu Sevilla si apasa butonul de PANICA: "Nu e posibil asa ceva!"

CFR a remizat, scor 1-1, pe teren propriu in meciul cu Sevilla, meci contand pentru mansa tur a optimilor din Europa League. Pentru campioana Romaniei a marcat Deac din lovitura de la 11 metri, penalty acordat in ultima consultarii VAR de catre centralul partidei. Pentru Sevilla a marcat En-Nesyri, la primul sut pe poarta al spaniliolor in repriza a doua. La finalul partidei, Dan Petrescu a vorbit despre meci si a spus ca un isi poate explica cum CFR a putut sa ia golul. Acesta spune ca prima sansa la calificare o are Sevilla, dar spera ca elevii sai sa produca un miracol in retur.

"Baietii cred ca au dat tot ce au avut mai bun, au incercat sa se autodepaseasca. Prima repriza a fost echilibrata, am avut ceva actiuni periculoase, au jucat cu 5 fundasi centrali in prima repriza. Stiau ca suntem puternici cu Lacina si Omrani. Dupa pauza am inceput bine, am dat gol meritat, dupa care baietii au cedat, ne-am retras prea repede, acum am vazut golul, nu inteleg de ce au facut acel pas inainte, la antrenamente nu facem asa ceva. E o greseala in lant, sunt foarte suparat pentru acest gol primit. Fanii meritau, au fost alaturi de noi mai mult ca niciodata si meritau aceasta victorie. Spuneti-mi o ocazie clara pe care au avut-o, ma gandeam ca astazi o sa aiba vreo 7-8 ocazii. Arlaukis nu a avut astazi nicio parada.

E frustrant sa iei un gol asa si pe final, sunt suparat pe rezultat. Si daca bateam, sansele le avea tot Sevilla. Nu se compara lotul nostru cu al lor, noi cumparam cu 50 de mii de euro, sau 50 de mii de lei, ei cumpara cu 20 de milioane. E clar ca in retur, ei sunt favoriti, cu Unirea Urziceni cand am jucat, nu am ajuns la poarta lor. Sper sa facem un miracol. Cea mai mare problema este ca avem si un meci greu de campionat acum, e clar ca vor fi schimbari multe in meciul cu Craiova.

Dan Petrescu vrea fotbal! noi cu VAR eram cu 15 puncte in fata urmaritoarelor din campionat. Azi am avut VAR, am avut penalty. Imi doresc foarte multe VAR in Romania", a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.