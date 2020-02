"Daca aveam noi fanii Craiovei, eram cu 13 puncte in fata!" Arlauskis e ALL IN pentru meciul cu Sevilla: "Simt ca putem trece, toti ne gandim numai la meciul asta"

Arlauskis a salvat-o pe CFR Cluj in prima repriza a derby-ului de la Craiova. Simte ca e in cea mai buna forma si ca CFR o poate scoate pe Sevilla din saisprezecimile Europa League.

"Avem 6 puncte peste locul 2, dar o sa ne trezim peste noapte cu numai 3 puncte, ca se injumatatesc. Daca CFR ar avea asa sustinere, am avea vreo 13 puncte in fata. Dupa meciul cu Sevilla, a fost foarte greu fizic. Mental, a fost incarcatura foarte mare. Fiecare se gandeste la returul cu Sevilla. Nu in fiecare zi ai sansa sa treci mai departe in Europa League, asta ne dorim. CFR a demonstrat inca o data ca merita locul pe care il ocupa.

Am suferit, dar a fost vorba si de oboseala mentala, de presiune din partea publicului. Stiam unde mergem si stiam pentru ce suntem aici, pentru cele 3 puncte. Inaintea dublei cu Sevilla, am zis ca simt ca putem sa trecem. Forta si valoare avem, eu cred in echipa. De ce mai jucam daca nu credem?", a spus Arlauskis la Digisport.