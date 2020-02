"De doi ani exersam asta, nu se poate asa ceva!" Dan Petrescu isi cearta jucatorii dupa meciul cu Sevilla! Ce l-a scos din minti pe antrenorul CFR-ului si ce spune despre sansele la calificare

Toate fazele meciului sunt aici.

CFR a remizat, scor 1-1, pe teren propriu in meciul cu Sevilla, meci contand pentru mansa tur a optimilor din Europa League. Pentru campioana Romaniei a marcat Deac din lovitura de la 11 metri, penalty acordat in ultima consultarii VAR de catre centralul partidei. Pentru Sevilla a marcat En-Nesyri, la primul sut pe poarta al spaniliolor in repriza a doua. La conferinta de presa de dupa meci, Dan Petrescu a vorbit despre golul pe care l-au primit clujenii si spune ca este foarte suparat pe acest lucru.

"E normal cand joci cu Sevilla la un meci egal sa fii multumit. In a doua repriza Arlauskis nu a avut nicio interventie, cu Unirea Urziceni a avut vreo 20 de parade. Sunt foarte dezamagit de golul pe care l-am primit. Normal ca si astazi au jucat foarte bine baietii, nu am ce sa le reprosez decat faza de la gol, de doi ani de zile lucrez faza asta cu ei clar, nu inteleg ce au facut acolo, nu au voie sa faca pasul in fata la corner, cred ca fost pe fond de oboseala au facut aceasta greseala.



Cred ca e normal sa joace cat mai bine in retur, pentru ca poate fi ultimul meci in Europa. Nu inteleg de ce a stat asamult sa decida, a fost o faza clara, simpla, daca nu era VAR nu primeam penalty, ultimele doua meciuri de campionat doar eu am cerut penalty-uri,la meciul cu Viitorul si Gaz Metan, daca primeam aveam 4 puncte in plus, daca aveam VAR 100% eram mult mai bine acum, de doi ani de zile vreau VAR in Romania. E clar ca 1-0 era mult mai bun pentru noi. Cu Celtic am facut minunea, acum mai incercam o data. Ambele competitii sunt importante si Europa League si campionatul", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.