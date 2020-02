"Muncim ca prostii si pe urma ni le iau!" Prima reactie a lui Petrescu dupa ce a dus CFR-ul pe primul loc la startul play-off-ului! Ce spune de returul cu Sevilla

CFR intra de pe locul 1 in play-off, cu 3 puncte peste locul 2.

Petrescu se cearta iar cu regulile. Nu-i convine injumatatirea punctelor. Super Dan si jucatorii sai sunt concentrati pe returul cu Sevilla, de joi. Petrescu crede in calificare.

"Veneam dupa un meci foarte intens cu Sevilla, moralul jucatorilor nu era prea bun deoarece am fost egalati. Am avut foarte mare ghinion in meciurile din acest an, dar astazi s-a intors norocul. Rondon a intrat excelent, Chipciu a jucat extraordinar primul lui meci la CFR, Hoban a jucat iar bine, la fel si copiii care au intrat cu regula U21. Daca iti doresti ceva de la fotbal trebuie sa ai si sansa, si astazi noi am avut.



Trebuie sa dam credit Craiovei, au jucatori buni. Mi se pare ca au cel mai bun lot de cand sunt eu in Romania. Chiar nu vad un punct slab la ei. Cred ca se vor bate la titlu pana in ultimul meci. Aceasta regula cu injumatatirea punctelor ne dezavantajeaza al treilea an la rand. Muncim ca prostii si apoi ne iau punctele.

Normal ca ne doream sa castigam astazi ca sa fie 3 puncte intre noi si locul 2, dar era mai bine cu 6.

Avem meci la Sevilla acum, va fi foarte greu, nu am timp sa il pregatesc cum vreau. Din pacate nici meciul de azi nu l-am pregatit cum am vrut. Va fi greu in Spania si sper in primul rand sa nu pierd jucatori. Daca ne calificam va fi extraordinar. Ne asteapta 50.000 de fani acolo, mai multi ca la Craiova si sper sa ne aduca acelasi lucru ca si azi. A fost o atmosfera extraordinara la Craiova, eu nu am vazut asa ceva in Romania.

Loturile de la FCSB si Craiova sunt foarte bune, vor putea sa se bata la titlu. Dar si Botosani imi place foarte mult si pe teren propriu vor pune foarte multe probleme. Medias e o echipa cu jucatori foarte buni. Nu ma asteptam sa rateze Viitorul play-off-ul. Sincer, imi pare foarte rau ca s-a intamplat asa", a spus Petrescu la Digisport.