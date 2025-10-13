Frenkie de Jong, unul dintre cei mai experimentați și importanți jucători din lotul catalanilor a semnat prelungirea contractului.

Frenkie de Jong semnează noul contract cu Barcelona

Olandezul va semna miercuri, în prezența președintelui Joan Laporta, noul său contract cu Barcelona.

Noul acord va fi valabil până în 2029 și include o clauză de reziliere de 500 de milioane de euro pentru mijlocașul în vârstă de 28 de ani.

45 de milioane de euro este cota de piață a lui Frenkie de Jong, conform Transfermarkt.

Conform Mundo Deportivo, deși olandezul va semna zilele următoare noul contract, până la începutul noului sezon, va încasa salariul stipulat în contractul vechi.

Frenkie de Jong este jucătorul Barcelonei din vara anului 2019, atunci când mijlocașul făcea pasul de la Ajax Amsterdam la formația de pe Camp Nou.

