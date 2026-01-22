Campioana României a suferit în prima repriză a duelului de pe „Maksimir”, fiind condusă cu 2-0 înainte ca Daniel Bîrligea să reducă din diferență pe finalul părții întâi. Nemulțumit de evoluția echipei, Gigi Becali a intervenit decisiv la cabine și a ordonat modificări în toate compartimentele. Elias Charalambous a operat nu mai puțin de trei schimbări chiar înainte de startul părții secunde.



Tripleta sacrificată



Prima mutare a vizat compartimentul defensiv, acolo unde Joyskim Dawa a fost lăsat la vestiare, locul său în teren fiind luat de veteranul Valentin Crețu. Nici linia de mijloc nu a scăpat de „furie”, Mihai Lixandru fiind înlocuit de Octavian Popescu, o mutare menită să dinamizeze atacul.



A treia modificare a vizat ofensiva. David Miculescu a părăsit terenul după primele 45 de minute, iar în locul său a fost trimis Dennis Politic, într-o încercare de a pune mai multă presiune pe poarta croaților.



Partida s-a reluat de la scorul de 2-1 pentru Dinamo Zagreb, după ce croații au marcat prin Bakrar și Beljo, iar FCSB a punctat prin Bîrligea. Vezi AICI cele mai importante faze ale meciului.

