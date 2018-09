"Fa-ne tuturor un favor si RETRAGE-TE!" Fanii Barcei il DISTRUG pe unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei! Atac dur dupa infrangerea cu Leganes

Barcelona a pierdut primul meci al sezonului.

In doar 68 de secunde, Barcelona a primit 2 goluri de la Leganes si a suferit prima infrangere din acest sezon. Catalanii au condus cu 1-0 inca din minutul 12 dupa reusita lui Coutinho, insa greselile din defensiva au costat-o scump pe echipa lui Ernesto Valverde.

Tap ispasitor pentru aceasta infrangere a devenit Gerard Pique. Vazut ca un viitor presedinte al clubului, Pique a gresit grav la golul de 2-1 cand a respins mingea fix la un adversar iar acesta a marcat. Fanii Barcei l-au criticat dur pe Pique dupa partida, cerandu-i sa se retraga!

Singura consolare a catalanilor a venit mai tarziu, dupa ce Real Madrid a fost invinsa de Sevilla cu 3-0. Presa locala le-a multumit marilor rivali ca i-au ajutat sa uite de esecul cu Leganes.

Pique should retire from Barcelona as well after that horrendous defending — chittesh khilnani (@Chittesh_lk) September 26, 2018

Thanks Pique. Can you please retire now, thanks. — Myles Dolphin (@myles_dolphin) September 26, 2018

Pique should just do barca a favour and retire like he did for Spain . — Wofa Kojo (@BrA_QuOdJo) September 26, 2018

Pique should retire ????. Leganes 2 - 1 Barcelona — Ⓜ️bizO ???????????????? (@GoonerMbizo) September 26, 2018

Pique should just do Barca a favor and retire. Any other centerback with this terrible form would not be playing every game — Rene Miranda (@FIFA_GOD4) September 26, 2018

Iata rezumatul partidei