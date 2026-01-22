Dinamo Zagreb a avut un start neașteptat și a marcat de două ori în primele 11 minute ale jocului.

Ce au scris croații după cele două goluri marcate în primele 11 minute din Dinamo Zagreb - FCSB

Croații s-au arătat surprinși de startul excelent al lui Dinamo Zagreb în meciul cu FCSB și au descris scenele de pe stadionul Maksimir drept ”ireale”.

”Scene ireale pe Maksimir! Dinamo are deja un avantaj de două goluri”, a titrat Vecernji.hr.

Croații au deschis scorul încă din al șaptelea minut al partidei prin algerianul Monsef Bakrar. Jurnaliștii croați au descris cele două goluri încasate de FCSB.

”Presingul avansat al lui Dinamo Zagreb a dat roade. Ljubicic a primit mingea la mijlocul terenului și a deschis jocul spre Galesic, care avea mult spațiu în dreapta. Centrarea acestuia l-a găsit pe Bakrar la doar cinci metri, iar devierea sa a fost suficientă pentru a-i aduce lui Dinamo un avantaj timpuriu”, au notat croații după primul gol al gazdelor.

După alte patru minute, Dinamo Zagreb a înscris din nou, de această dată prin Dion Beljo: ”O altă acțiune rapidă l-a trimis pe Hoxha în careul oaspeților. Internaționalul albanez îl găsește pe Beljo, iar acesta finalizează calm în colțul opus”.

