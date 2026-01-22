Ce reușită! Daniel Bîrligea, gol de mare atacant la Zagreb

Ce reușită! Daniel Bîrligea, gol de mare atacant la Zagreb Europa League
Dinamo Zagreb - FCSB, LIVE TEXT

FCSB Dinamo Zagreb daniel birligea Europa League
FCSB s-a duelat cu Dinamo Zagreb în etapa cu numărul 7 din faza principală a competiției UEFA Europa League pe ”Maksimir”.

Ce reușită! Daniel Bîrligea, gol de mare atacant la Zagreb

Foto: Captură TV

În minutul 42 al meciului, Juri Cisotti i-a pasat lui Daniel Bîrligea într-o poziție favorabilă. Atacantul roș-albaștrilor a pătruns în careu, a trecut de un fundaș și a trimis un șut violent de lângă al doilea apărător, învingându-l pe Filipovic.

Golul lui Bîrligea a venit la mai bine de un sfert de oră după ce a încasat un cartonaș galben, care îl va face să rateze meciul cu Fenerbahce în ultima etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League.

Echipele de start în Dinamo Zagreb - FCSB

  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic - Lixandru, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima - Crețu, Alibec, Politic, Toma, Pantea, Oct. Popescu, Thiam.

Antrenor: Elias Charalambous

  • Dinamo Zagreb (4-2-3-1): Filipovic - Galesic, Dominguez, McKenna, Goda - Zajc, Misic - Bakrar, Ljubicic, Hoxha - Beljo.

Rezerve: Nevistic (P) - Kulenovic, Mikic, Mudrazija, Perez Vinlof, Soldo, Stojkovic, Theophile-Catherine, Topic, Varela, Vidovic, Villar.

Antrenor: Mario Kovacevic

