”De nicăieri!” Reacțiile croaților după golul lui Daniel Bîrligea din Dinamo Zagreb – FCSB

Meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Croații, luați prin surprindere de golul lui Daniel Bîrligea

Croații au început excelent meciul și, după primele 11 minute, tabela arăta deja 2-0 în favoarea gazdelor, după golurile marcate de Bakrar și Beljo. Finalul primei reprise le-a aparținut roș-albaștrilor, care au marcat prin Daniel Bîrligea.

Croații au reacționat după golul superb înscris de atacantul campioanei României.

”Românii revin de nicăieri în acest meci. Bîrligea a pătruns nestingherit în careul lui Dinamo Zagreb și l-a învins pe Filipovic cu un șut plasat, pe jos”, au scris cei de la Jutarnji.hr.

”Bîrligea a pătruns pe partea stângă și a intrat în careul lui Dinamo. Nimeni nu l-a atacat cum trebuie, iar acesta a trimis mingea pe diagonală, în colțul opus al porții lui Filipović”, au notat și jurnaliștii de la Vacernji.hr.

