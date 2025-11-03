Reacție sinceră după prima victorie a lui Genoa din acest sezon: „Suntem vii!”

Reacție sinceră după prima victorie a lui Genoa din acest sezon: &bdquo;Suntem vii!&rdquo; Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Genoa s-a impus cu 2-1 în fața lui Sassuolo, într-un meci din etapa a 10-a Serie A.

Malinovskyi (18) și Ostigard (90+3) au fost marcatorii lui Genoa din acest meci, în timp ce Berardi a înscris în minutul 47 al partidei din Serie A.

Acesta a fost primul meci fără antrenorul Patrick Vieira, după ce Dan Șucu a decis să facă o schimbare la echipă, în urma rezultatelor proaste.

Roberto Murgita: „Suntem vii!”

Roberto Murgita, antrenorul interimar al lui Genoa, a fost pe bancă la primul meci de după plecarea lui Vieira și a fost cu noroc pentru „grifoni”

Tehnicianul italian a subliniat faptul că victoria a fost o gură de aer pentru echipa patronată de Dan Șucu.

„Știam că vom întâlni o echipă puternică, una care trece printr-o perioadă foarte bună. A trebuit să interpretăm jocul în mai multe moduri, iar în momentele importante am făcut-o bine, mai ales după egalare, care a venit în urma unui incident destul de nefericit pentru noi.

Nu ne-am pierdut cumpătul atunci, am crezut în continuare, am pus chiar mai multă presiune, iar în final am obținut o victorie importantă care arată că suntem vii, că este un prim pas și ne permite să lucrăm cu o altă mentalitate.

Este un prim pas. Cred că echipa începe să se așeze în acest fel. O victorie permite mentalității să funcționeze mai bine, să facem lucrurile cu mai multă forță. Restul nu contează pentru mine, cel mai important este semnalul transmis de echipă”, a declarat Murgita potrivit Tuttomercatoweb.

