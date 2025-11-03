Reacție sinceră după prima victorie a lui Genoa din acest sezon: „Suntem vii!”

Malinovskyi (18) și Ostigard (90+3) au fost marcatorii lui Genoa din acest meci, în timp ce Berardi a înscris în minutul 47 al partidei din Serie A.

Acesta a fost primul meci fără antrenorul Patrick Vieira, după ce Dan Șucu a decis să facă o schimbare la echipă, în urma rezultatelor proaste.



Roberto Murgita: „Suntem vii!”



Roberto Murgita, antrenorul interimar al lui Genoa, a fost pe bancă la primul meci de după plecarea lui Vieira și a fost cu noroc pentru „grifoni”

Tehnicianul italian a subliniat faptul că victoria a fost o gură de aer pentru echipa patronată de Dan Șucu.

