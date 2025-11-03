Partida dintre Sunderland și Everton va fi ultima din runda cu numărul 10 din Premier League și poate fi urmărită de la ora 22:00, LIVE pe VOYO. Cele mai importante faze din această partidă pot fi văzute și pe site-ul Sport.ro.



Sunderland - Everton, ora 22:00, LIVE pe VOYO



Sunderland este revelația acestui început de sezon din Premier League. Nou-promovată în acest sezon, echipa pregătită de Regis Le Bris are 17 puncte și poate urca pe locul doi dacă o va învinge pe Everton în această etapă.



Pe ”Stadium of Light”, gazdele nu au pierdut niciun meci după promovare în Premier League și vin cu un moral bun după victoria cu Chelsea, una dintre echipele cu pretenții din campionatul englez (2-1).



De partea cealaltă, Everton are 11 puncte după nouă runde și, după ce s-a luptat pentru evitarea retrogradării în ultimele sezoane, vrea să se distanțeze cât mai mult de ”zona roșie”.



”Everton are multe puncte forte: are mulți ”wingeri” buni, pot intra direct și sunt buni la fazele fixe”, a spus antrenorul lui Sunderland, la conferința de presă.

Cum arată clasamentul din Premier League:

