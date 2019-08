Se face transferul lui Neymar la Barcelona! Emisarii catalanilor au ajuns la Paris. ULTIMA ORA

Neymar e aproape de o revenire spectaculoasa la Barcelona.

Barcelona si-a trimis emisarii la Paris pentru a negocia transferul lui Neymar de la PSG. Javier Bordas si Eric Abidal sunt oamenii care s-au intalnit cu seicii pentru a-i convinge sa-l lase pe Neymar inapoi pe Camp Nou. Brazilianul nu mai joaca pentru PSG si a cerut transferul, insa nu va fi usor.

Barcelona a oferit un schimb cu Philippe Coutinho, un jucator care a dezamagit insa pe Camp Nou. In plus, catalanii ar trebui sa mai achite inca 140 de milioane de euro pentru ca mutarea sa se realizeze, suma pe care nu sunt dispusi sa o ofere in acest moment. E doar prima intalnire insa, scrie Sport.es, iar cele doua parti sunt convinse ca se pot integele pana la inceputul lunii septembrie cand se incheie fereastra internationala de transferuri.

Coutinho, Dybala si Donnarumma sunt jucatorii pe care PSG vrea sa-i ia cu banii de pe urma lui Neymar.

L'Equipe scrie ca si Real Madrid il vrea pe Neymar si ar fi dispusa sa-l cedeze pe Bale la schimb. Galezul nu vrea sa plece si ameninta cu o plangere la FIFA, in cazul in care va fi obligat sa mearga la PSG. Leonardo vrea sa rezolve transferul lui Neymar cat mai rapid pentru ca perioada tensionata sa se incheie. Suporterii lui PSG l-au injurat pe Neymar la primul meci din noul sezon.

???????????? EXCLUSIVA #JUGONES | CAZAMOS a la delegación del BARÇA en PARÍS. ???????? NEYMAR, más cerca que nunca del BARÇA. Todos los detalles a las 3 en @laSextaTV. pic.twitter.com/EkVErcmMFN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 13, 2019