Sora lui Neymar a RABUFNIT dupa ce fratele ei a fost injurat de fanii PSG: "Nu castigati nimic fara el, m*******r!" FOTO

Neymar a lipsit la primul meci oficial al lui PSG din acest sezon de Ligue 1, iar fanii si-au pierdut rabdarea cu el. "Fiu de catea" au cantat ultrasii PSG in limba spaniola. Potrivit ultimelor informatii publicate atat in Spania cat si in Franta, Neymar e tot mai aproape de o revenire spectaculoasa la Barcelona.

Sora lui Neymar nu a putut sa suporter injuraturile adresate fratelui sau si a rabufnit pe retelele de socializare cu un mesaj dur.

"Ce monstri dezgustatori si lipsiti de respect sunteti! Ati vrea voi ca fratele meu sa fie in echipa voastra! Nu o sa castigati nimic fara el! M*******r!", a scris sora lui Neymar pe Twitter. Ea si-a ascuns apoi postarile de furia fanilor francezi.



Si Rafaella e parte din "problema" Neymar

Imaginea lui Neymar a avut de suferit in ultimii ani din cauza capriciilor sale, dar si accidentarilor suspecte petrecute de fiecare data in luna martie, cand este ziua surorii sale, Rafaella. De obicei, Neymar e accidentat sau suspendat si se intoarce in Brazilia ca sa petreaca cu familia sa.

