"PSG a acceptat propunerea pentru Neymar!" AFACERE MONSTRU pentru atacantul brazilian! Ciferele transferului

Neymar nu a jucat in primul meci din noul sezon pentru PSG, iar ultrasii francezi l-au injurat. "hijo de puta" au scandat francezii in limba spaniola.

Spania e urmatoarea destinatie a celui mai scump jucator din istorie. Barcelona il vrea inapoi si l-a propus la schimb pe Coutinho, dar si o suma de bani. Aici ramane de negociat intre PSG si clubul catalan pana la incheierea perioadei de transferuri.

Barca propune 100 de milioane de euro pe langa Coutinho, in timp ce PSG vrea jucatorul si 140 de milioane de euro. 140 de milioane a costat-o Coutinho pe Barcelona in momentul transferului de la Liverpool. Brazilianul nu s-a adaptat pe Camp Nou, iar Valverde incearca sa scape de el.

If deal goes through, PSG ready to use the money to sign Dybala and Donnarumma.

Postul francez RMC anunta insa ca PSG a cedat in lupta pentru pastrarea lui Neymar cu orice pret si e dispusa sa negocieze. Pe langa Coutinho, PSG planuieste sa-i aduca pe Dybala si Donnarumma cu banii obtinuti de pe urma lui Neymar.

PSG a invins-o cu 3-0 pe Nimes in prima etapa din Ligue 1. Cavani, Mbappe si Di Maria au marcat pentru campioana Frantei.

The whole PSG fanbase are chanting "Neymar, hijo da puta" which translates to "Neymar, you son of a bitch" tonight during their Ligue 1 opener against Nimes.

