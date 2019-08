Gestul care demostreaza ca transferul se face in urmatoarele zile! Decizia luata de PSG in cazul lui Neymar

Nu se stie deocamdata viitoarea destinatie a lui Neymar, insa incepe sa devina din ce in ce mai clar ca starul brazilian nu mai are niciun viitor la PSG.

Potrivit jurnalistilor brazilieni de la UOL Esporte, PSG "a sters" orice urma a lui Neymar de la club. Jurnalistii sud-americani sustin ca PSG a retras din magazinul oficial tricourile si orice insemne cu Neymar. Nici macar in posterele de pe pereti nu mai apare starul brazilian.

Neymar are doua variante de transfer in acest moment. Barcelona, fostul sau club, dar si rivalii de la Real Madrid se lupta pentru semnatura sa. PSG incearca sa isi recupereze mare parte din investitia de 222 de milioane de euro facuta in urma cu doua sezoane, motiv pentru care tratativele s-au prelungit.