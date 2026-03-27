Triplul câștigător al Ligii Campionilor vrea să plece de la Real Madrid la un alt nume greu din La Liga

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalistul cu peste 200 de meciuri la Real Madrid vrea să plece de pe Santiago Bernabeu la o altă formație din campionatul Spaniei. 

TAGS:
Real MadridDani Ceballosla ligaBetis SevillaReal Betis
Din articol

Dani Ceballos (29 de ani) s-a decis că vrea să plece de la Real Madrid la finalul sezonului, nemulțumit fiind de minutele pe care le are la dispoziție.

Dani Ceballos vrea să plece de la Real Madrid la Betis 

Mijlocașul central și-a ales, de asemenea, și viitoarea destinație: Betis Sevilla, după cum informează Transfer News Live, citând Marca. Ceballos ar avea astfel mai multe șanse de a fi titular la ocupanta locului cinci din La Liga.

Florentino Perez nu are însă de gând să îl lase să plece liber de contract. Ceballos este evaluat de Transfermarkt la 8 milioane de euro, iar angajamentul său mai este valabil până în vara anului 2027.

Ceballos, o rezervă importantă pe Bernabeu

Dani Ceballos a fost, în ultimii ani, o rezervă importantă pentru formația de pe Santiago Bernabeu. A strâns, în total, pentru Real Madrid 214 meciuri, șapte goluri și 16 pase decisive.  

Ceballos are în palmares alături de „Los Blancos” 15 trofee, printre care două La Liga (2022 și 2024) și trei Champions League (2018, 2022 și 2024). 

Dacă Real Madrid și Betis Sevilla se vor înțelege, Dani Ceballos va reveni la echipa la care s-a impus în trecut ca titular. El a adunat pentru andaluzi 105 partide, șapte goluri și nouă pase decisive.  

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!