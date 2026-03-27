Triplul câștigător al Ligii Campionilor vrea să plece de la Real Madrid la un alt nume greu din La Liga

Mijlocașul central și-a ales, de asemenea, și viitoarea destinație: Betis Sevilla, după cum informează Transfer News Live, citând Marca. Ceballos ar avea astfel mai multe șanse de a fi titular la ocupanta locului cinci din La Liga .

Dani Ceballos (29 de ani) s-a decis că vrea să plece de la Real Madrid la finalul sezonului, nemulțumit fiind de minutele pe care le are la dispoziție.

Florentino Perez nu are însă de gând să îl lase să plece liber de contract. Ceballos este evaluat de Transfermarkt la 8 milioane de euro, iar angajamentul său mai este valabil până în vara anului 2027.

Ceballos, o rezervă importantă pe Bernabeu

Dani Ceballos a fost, în ultimii ani, o rezervă importantă pentru formația de pe Santiago Bernabeu. A strâns, în total, pentru Real Madrid 214 meciuri, șapte goluri și 16 pase decisive.

Ceballos are în palmares alături de „Los Blancos” 15 trofee, printre care două La Liga (2022 și 2024) și trei Champions League (2018, 2022 și 2024).

Dacă Real Madrid și Betis Sevilla se vor înțelege, Dani Ceballos va reveni la echipa la care s-a impus în trecut ca titular. El a adunat pentru andaluzi 105 partide, șapte goluri și nouă pase decisive.