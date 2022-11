Alisha Lehmann și Douglaz Luiz, ambii legitimați la Aston Villa, s-au despărțit după ce fotbalista a acceptat să pozeze pentru un calendar în ipostaze sexy. Iubitul ei, internațional brazilian ce nu a prins lotul pentru CM 2022, nu a fost de acord cu decizia ei, iar după mai multe certuri pe această temă elvețianca a pus capăt relației. Cei doi formau un cuplu de un an de zile, după ce Luiz s-a transferat la formația din Birmingham de la Girona, iar fotbalista încheiase o relație cu Ramona Bachmann (PSG), coechipiera sa din naționala Elveției.

Alisha Lehmann (23 de ani) s-a născut în localitatea Tagertschi din cantonul Berna și a fost legitimată la Young Boys Frauen (2016-2018), West Ham United (2018-2021), Everton (2021) și Aston Villa (2021-2022). Ea are 34 de selecții și 7 goluri pentru naționala Elveției și se identifică public ca bisexuală. Este una dintre cele mai apreciate fotbaliste pe rețelele sociale, unde are 9.6 milioane de urmăritori pe Instagram și 153.000 pe Twitter, are o avere estimată la aproape 5 milioane de euro și este considerată cea mai frumoasă jucătoare din Women's Super League.

Douglas Luiz (24 de ani) este originar din Rio de Janeiro și a mai evoluat la Vasco da Gama (2016-2017), Manchester City (2017 / cumpărat cu 12 milioane de euro), Girona (2017-2019) și Aston Villa (2019-2022 / cumpărat cu 17 milioane de euro). El are 9 selecții pentru naționala Braziliei, evoluează pe postul de închizător și este cotat la 35 de milioane de euro. A câștigat Turneul de la Toulon (2019) cu naționala de tineret a Braziliei și JO 2020 (2021) cu cea olimpică.

Foto - @alishalehmann7 / @dgoficial