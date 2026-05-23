”El Clasico” pentru starul lui Cristi Chivu de la Inter

Alessandro Bastoni a fost una dintre piesele de rezistență din angrenajul echipei lui Cristi Chivu, însă antrenorul român îl poate pierde pentru următoarea stagiune pe fundașul în vârstă de 27 de ani.

În ultimele luni, Bastoni s-a aflat pe lista celor de la Barcelona, însă Gazzetta dello Sport anunță o răsturnare de situație. Chiar dacă fundașul ar fi fost încântat de posibilitatea de a îmbrăca tricoul Barcelonei, se pare că pe fir a intrat și Real Madrid, acolo unde viitorul antrenor, Jose Mourinho, ar insista pentru transferul lui Bastoni.

Pare că posibilitatea ca Alessandro Bastoni să ajungă pe ”Santiago Bernabeu” este mai mare, mai ales că interesul Barcelonei ”s-a răcit” după ce a aflat suma solicitată de Inter ca mutarea să se concretizeze: 70 de milioane de euro. Mai mult, Barcelona nu are bani de risipit. Catalanilor le trebuie un nou vârf după ce Robert Lewandowski a refuzat să semneze prelungirea contractului.