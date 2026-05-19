Selecţionerul Ralf Rangnick a anunţat, luni, lotul echipei de fotbal a Austriei pentru Cupa Mondială din America de Nord, din care nu lipsesc ''veteranul'' Marko Arnautovic şi liderii David Alaba şi Marcel Sabitzer, transmite Reuters.

Veteranul Marko Arnautovic, gata de duelul cu campioana mondială Argentina

Austria revine la Cupa Mondială după o absenţă de 28 de ani, astfel că Arnautovic va fi unul dintre cei mai vârstnici debutanţi, la cei 37 de ani ai săi.

Două piese de bază, Gernot Trauner şi Maximilian Woeber, au ratat turneul final (11 iunie-19 iulie) din cauza accidentărilor.

Rangnick a apelat şi la tinerii Paul Wanner şi Carney Chukwuemeka, recent naturalizaţi.

''În cele din urmă, am decis lotul în funcţie de ceea ce ştiam şi de ce e nevoie la un astfel de turneu, care este unul de durată. Vrem să mergem cât mai departe posibil la Cupa Mondială'', a declarat Rangnick.

''Am încercat să convocăm cei mai buni jucători, dar şi pe cei care sunt cei mai potriviţi pentru stilul nostru de joc'', a afirmat tehnicianul fostei adversare a României din preliminarii.

Austria, o veritabilă selecționată din Bundesliga, în grupă cu Iordania, Argentina și Algeria

De remarcat că 14 din cei 26 de jucători convocaţi joacă în Bundesliga germană.

Austria face parte din Grupa J şi va debuta contra Iordaniei la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada, după care va înfrunta campioana mondială Argentina şi Algeria.

Lotul Austriei pentru turneul final CM 2026

Portari:

Patrick Pentz (Brondby IF/Danemarca), Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen/Cehia);

Fundaşi:

David Affengruber (Elche CF/Spania), David Alaba (Real Madrid/Spania), Kevin Danso (Tottenham Hotspur/Anglia), Marco Friedl (SV Werder Bremen/Germania), Philipp Lienhart (SC Freiburg/Germania), Phillipp Mwene (FSV Mainz 05/Germania), Stefan Posch (FSV Mainz 05/Germania), Alexander Prass (TSG 1899 Hoffenheim/Germania), Michael Svoboda (Venezia FC/Italia);

Mijlocaşi:

Christoph Baumgartner (RB Leipzig/Germania), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund/Germania), Florian Grillitsch (SC Braga/Portugalia), Konrad Laimer (FC Bayern Munchen/Germania), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund/Germania), Xaver Schlager (RB Leipzig/Germania), Romano Schmid (SV Werder Bremen/Germania), Alessandro Schoepf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig/Germania), Paul Wanner (PSV Eindhoven/Olanda), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg/Germania);

Atacanţi:

Marko Arnautovic (Steaua Roşie Belgrad/Serbia), Michael Gregoritsch (FC Augsburg/Germania), Sasa Kalajdzic (LASK). Info: Agerpres