S-a aflat când va fi gata "cel mai mare stadion din Europa".

BarcelonaCamp Nou
De o bună perioadă de timp, FC Barcelona a revenit pe stadionul Camp Nou, chiar dacă lucrările de modernizare ale stadionului continuă. Atunci când a fost deschisă, arena nu avea nici măcar jumătate din capacitatea proiectului.

Recent, arena clubului blaugrana a mai trecut de o etapă importantă: a fost deschisă și cea de-a doua peluză a stadionului, iar capacitatea a ajuns la peste 62.000 de locuri.

S-a aflat când va fi gata Camp Nou, cel mai mare stadion din Europa

În luna septembrie ar urma să se deschidă și cel de-al treilea inel al stadionului, iar în aprilie 2027 se estimează că întreaga capacitate va fi disponibilă, doar că lucrările nu vor ajunge la final. 

Potrivit Mundo Deportivo, în pauza competițională din vara anului 2027 va fi montat acoperișul, astfel că inaugurarea întregii arene se va face în sezonul competițional 2027-2028.

Când va fi complet gata, Camp Nou va fi cel mai mare stadion din Europa, cu o capacitate de 105.000 de locuri și se așteaptă ca acesta să genereze venituri uriașe pentru clubul catalan.

Barcelona așteaptă o grămadă de bani de pe urma lojelor

Așa cum s-a întâmplat și în sezoanele precedente, Barcelona a vândut foarte multe abonamente. În această perioadă s-au scos la vânzare și lojele de pe Camp Nou pentru următoarele sezoane, iar clubul se așteaptă să încaseze o sumă uriașă de pe urma vânzării lor.

Aproximativ 30 de milioane de euro ar urma să intre în conturile clubului, potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă în ultima perioadă.

Publicitate
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Nia Johnson, dublă campioană statală, fură inimile fanilor: „Ia-mă acasă!”
Situație ciudată pentru talentul brazilian cumpărat de Dortmund. În ultimele trei luni a jucat doar pentru națională
Să plângi, Răzvan! Lecția lui Mircea Lucescu ilustrată prin fiul său. Editorial Mihaela Simion
Rusul Medvedev chiar își pierde mințile? Urăște zgura și a fost umilit ca niciodată, în carieră, la Monte-Carlo
Rayo Vallecano - AEK Atena 3-0: Rațiu l-a învins pe Marin! Rezultatele serii din sferturile Conference League
Seară de uitat pentru Ionuț Radu în sferturile Europa League! Cât s-a termiant Freiburg - Celta Vigo + toate rezultatele serii
Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu

Istvan Kovacs, OUT de pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială: ”Pur și simplu de neînțeles!”

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Liță Dumitru: ”Am plâns în hohote, fără să-mi fie ruşine”

FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs după scandalul din Barcelona – Atletico Madrid

Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională

Răzvan Lucescu, marcat de gestul ultrașilor lui Dinamo: "Te vom iubi mereu!"

Să plângi, Răzvan! Lecția lui Mircea Lucescu ilustrată prin fiul său. Editorial Mihaela Simion
Presa internațională salută decizia luată în România după decesul lui Mircea Lucescu: "Un adevărat gest de clasă"
Rusul Medvedev chiar își pierde mințile? Urăște zgura și a fost umilit ca niciodată, în carieră, la Monte-Carlo
Căpitanul lui Șahtior, dărâmat la minutul de reculegere! Cum a fost surprins Mykola Matvienko, liderul debutat de Mircea Lucescu
Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă vineri. 15.000 de oameni au fost alături de regretatul antrenor
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Ofensivă pentru Joao Felix! Cum vrea FC Barcelona să-l păstreze pe portughez pe Camp Nou
Imagini spectaculoase cu noul Camp Nou! Arena catalanilor va arăta grandios
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

