S-a aflat când va fi gata ”cel mai mare stadion din Europa”.

De o bună perioadă de timp, FC Barcelona a revenit pe stadionul Camp Nou, chiar dacă lucrările de modernizare ale stadionului continuă. Atunci când a fost deschisă, arena nu avea nici măcar jumătate din capacitatea proiectului.
Recent, arena clubului blaugrana a mai trecut de o etapă importantă: a fost deschisă și cea de-a doua peluză a stadionului, iar capacitatea a ajuns la peste 62.000 de locuri.
S-a aflat când va fi gata Camp Nou, cel mai mare stadion din Europa
În luna septembrie ar urma să se deschidă și cel de-al treilea inel al stadionului, iar în aprilie 2027 se estimează că întreaga capacitate va fi disponibilă, doar că lucrările nu vor ajunge la final.
Potrivit Mundo Deportivo, în pauza competițională din vara anului 2027 va fi montat acoperișul, astfel că inaugurarea întregii arene se va face în sezonul competițional 2027-2028.
Când va fi complet gata, Camp Nou va fi cel mai mare stadion din Europa, cu o capacitate de 105.000 de locuri și se așteaptă ca acesta să genereze venituri uriașe pentru clubul catalan.
Barcelona așteaptă o grămadă de bani de pe urma lojelor
Așa cum s-a întâmplat și în sezoanele precedente, Barcelona a vândut foarte multe abonamente. În această perioadă s-au scos la vânzare și lojele de pe Camp Nou pentru următoarele sezoane, iar clubul se așteaptă să încaseze o sumă uriașă de pe urma vânzării lor.
Aproximativ 30 de milioane de euro ar urma să intre în conturile clubului, potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă în ultima perioadă.