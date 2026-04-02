S-a aflat când va fi gata ”cel mai mare stadion din Europa”.

De o bună perioadă de timp, FC Barcelona a revenit pe stadionul Camp Nou, chiar dacă lucrările de modernizare ale stadionului continuă. Atunci când a fost deschisă, arena nu avea nici măcar jumătate din capacitatea proiectului.

Recent, arena clubului blaugrana a mai trecut de o etapă importantă: a fost deschisă și cea de-a doua peluză a stadionului, iar capacitatea a ajuns la peste 62.000 de locuri.

S-a aflat când va fi gata Camp Nou, cel mai mare stadion din Europa

În luna septembrie ar urma să se deschidă și cel de-al treilea inel al stadionului, iar în aprilie 2027 se estimează că întreaga capacitate va fi disponibilă, doar că lucrările nu vor ajunge la final.