Una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale a fost sezonul 2020-2021, când a evoluat pentru UNLV Lady Rebels. Atunci a avut medii de 12,1 puncte și 4,4 recuperări pe meci și a fost inclusă în echipa ideală a conferinței Mountain West Conference.

Originară din Sacramento, Nia Johnson este conducător de joc și are o înălțime de 1,73 metri. Ea s-a remarcat în special în baschetul universitar din Statele Unite, în competițiile NCAA.

Ulterior, Nia a evoluat și pentru New Mexico Lobos, unde a primit distincțiile „Mountain West Scholar-Athlete” și „All-Academic Team” pentru sezonul 2022-2023.

În prezent, ea este listată în lotul echipei Cal State LA Golden Eagles, din NCAA Division II.

Nia Johnson, dublă campioană statală, fură inimile fanilor: „Ia-mă acasă!”

Nia a impresionat încă din perioada liceului, unde a cucerit două titluri de campioană statală și a primit mai multe distincții individuale, printre care League MVP și Defensive Player of the Year alături de West Campus High School din Sacramento.

În ultimul sezon de liceu, ea a avut medii de 16,4 puncte, 7,1 recuperări, 3,6 pase decisive și 3,4 intercepții pe meci.

În comentariile de pe rețelele sociale, admiratorii nu se feresc să-și arate aprecierea. „Te iubesc”, „Ia-mă acasă” sau „Cea mai sexy jucătoare” sunt doar câteva dintre reacțiile care apar frecvent la postările sportivei.