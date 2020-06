RUPTURA in atacul Barcelonei! Messi si Griezmann, la un pas de BATAIE! Altercatie intre cei doi la un antrenament al catalanilor

Antoine Griezmann (29 de ani) este din ce in ce mai aproape sa o paraseasca pe Barcelona.

Campion mondial cu Franta in 2018, Antoine Griezmann nu se descurca foarte bine la Barcelona si are sanse mari sa paraseasca echipa in aceasta vara.

Adus pe Camp Nou in iulie 2019, in schimbul a 120 de milioane de euro, lui Griezmann nu i-a priit aerul catalan si reusitele sale nu au fost pe masura asteptarilor. Doar 14 goluri a reusit in cele 40 de aparitii pentru Barcelona.

Mai mult, relatia dintre francez si Lionel Messi este una destul de tensionata, iar presa din Spania anunta ca cei doi au fost aproape sa se ia la bataie la un antrenament recent al echipei.

Potrivit Diario Gol, a fost nevoie de interventia antrenorului Quique Setien si a colegilor din echipa pentru ca situatia sa nu degenereze.

Relatia dintre cei doi s-a racit total, iar in partida Barcelona 2-0 Leganes, Messi a refuzat sa ii mai paseze lui Griezmann.