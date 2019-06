"Ronaldinho si Deco veneau beti la antrenament! Stiti de ce a scapat Barcelona de ei?!" Dezvaluire incredibila a unui fotbalist care a jucat cu cei doi la Barcelona

"Ronaldinho si Deco veneau la antrenament sub influenta bauturilor alcoolice", spunea fostul fotbalist bielorus Aleksandr Hleb.

Aleksandr Hleb a fost transferat de Barcelona in 2008, fix in anul in care Ronaldinho si Deco paraseau clubul catalan indeptandu-se catre AC Milan, respectiv Chelsea. Bielorusul a afirmat intr-un interviu ca cei doi au plecat de la Barcelona pentru ca erau o influenta negativa pentru Messi si pentru ceilalti tineri.

Hleb: "Ronaldinho si Deco veneau beti la antrenament"



Aleksandr Hleb a spus intr-un interviu acordat VOKA TV ca motivul pentru care Barcelona s-a despartit de Ronaldinho si Deco este acela ca cei doi il influentau negativ pe Messi.

"Ronaldinho si Deco au venit beti la antrenament. De aceea au fost vanduti in 2008, pentru ca celor de acolo le-a fost frica ca acestia or sa il strice pe Messi", a spus fostul mijlocas bielorus, care a jucat de 36 de ori pentru Barcelona. El a fost cumparat in 2008, dar dupa un singur sezon a fost imprumutat, trecand pe la Stuttgart, Birmingham si Wolfsburg inainte sa plece la Krylia Sovetov Samara.

"Sincer, initial nu am vrut la Barcelona. Voiam sa merg la Bayern Munchen ori sa raman la Barcelona. Dar impresarii imi spuneau ca ma doreste insistent Guardiola. Dupa transfer, am stat o perioada cu Thierry Henry in camera", a mai povestit Hleb.