Florinel Coman e anuntat titular in semifinala Euro U21 contra Germaniei (19:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro).

Atacantul a decis meciul cu Anglia. Radoi spera ca stelistul sa aiba acelasi impact si contra nemtilor, in partida de azi. Coman a trecut pe la frizer inainte sa intre in teren. Si-a facut un model nou in par. Si Ianis Hagi s-a reimprospatat frizura inaintea meciului. :)