"Stiam ca o sa ma ia, am tinut cu ei tot sezonul! Nu m-au interesat alte oferte!" Benzar a plecat sa se bata cu Ronaldo! Anunt de ultima ora

Becali l-a vandut pe Benzar cu doua milioane de euro la Lecce.

Nou-promovata in Serie A, Lecce i-a transmis de luni bune lui Benzar ca-l va oferta. Fundasul dreapta a fost suporter infocat al echipei din sudul Italiei. Benzar s-a despartit cu greu de colegii de la FCSB.

"Sunt pregatit, cred ca mi-am facut treaba la Steaua. Sper sa fie totul OK la vizita medicala, sa merg si sa semnez. Stiam ca vor face oferta sa ma ia daca vor promova. Nu stiu daca m-au vrut si alte echipe. Mi-am dorit sa merg in Serie A, doar la oferta asta m-am gandit. Important e sa trec cu bine vizita medicala si sa semnez. Sunt jucatori de top, echipe foarte mari in Italia. Sper sa ma integrez si sa joc cat mai multe meciuri. Mai e pana sa joc impotriva lui Ronaldo. Nu mi-a parut nici mie bine sa plec de la Steaua, nici colegilor cred ca nu le-a placut sa se desparta de mine. Le doresc bafta, sper sa castige campionatul", a spus Benzar