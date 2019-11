Robert Moreno da cartile pe fata! "Cred ca toata lumea stie." Ce spune fostul selectioner al Spaniei dupa ce a fost indepartat de Luis Enrique

Robert Moreno a condus echipa Spaniei in preliminariile pentru Euro 2020, dar a fost indepartat odata cu revenirea lui Enrique.

Robert Moreno a fost deranjat de faptul ca a fost dat afara din stafful echipei nationale dupa ce a calificat-o la Euro 2020. Luis Enrique a revenit pe banca ibericilor si nu a mai vrut sa continuie colaborarea cu cel care i-a tinut locul.

"Cred ca toata lumea stie ca daca nu continuam eu cand s-a retras el, Luis Enrique nu ar fi selectioner acum. Ar fi ales pe altcineva selectioner in locul meu, iar acea persoana nu ar fi acceptat sa plece, ca mine.

Dupa ce si-a anuntat retragerea, Luis Enrique m-a chemat pe mine si staff-ul sa ne anunte ca eu urmeaza sa fiu selectioner, ca este proiectul meu.

In intalnirea din 12 septembrie, Luis Enrique mi-a spus ca nu se bazeaza pe mine, insa pe restul staff-ului, da. Am ramas socat. Nu stiu nici astazi de ce Luis Enrique nu ma vrea in staff-ul lui", a spus Robert Moreno.