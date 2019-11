"Nu stiu ce s-a intamplat, intrebati-l pe Luis Enrique!" Robert Moreno a rupt tacerea si a vorbit cu jurnalistii dupa plecarea de la nationala Spaniei

Robert Moreno nu mai e selectionerul Spaniei.

Fostul selectioner al Spaniei, Robert Moreno, a rupt tacerea si a oferit prima declaratie presei, dupa ce in cursul zilei de miercuri a transmis un comunicat prin care explica plecarea sa de la nationala.

Plecarea lui Robert Moreno de la nationala Spaniei dupa o calificare obtinuta fara emotii de selectionata iberica la EURO 2020 inca naste controverse.

Nici in acest moment nu se stie motivul clar al indepartarii lui Robert Moreno de la nationala.

Antrenorul a semnat miercuri un acord cu Federatia Spaniola de Fotbal si a emis un comunicat de presa in care a multumit tuturor celor care i-au fost alaturi in mandatul sau pe banca nationalei si a mentionat ca nu vrea sa intre mai adanc in aceasta problema. "Nu vreau sa intru intr-o spirala a reprosurilor", a transmis Moreno.

O zi mai tarziu, vanat de jurnalisti pe strada, Robert Moreno a dat o noua declaratie.

"Nu stiu ce s-a intamplat. Intrebati-l pe Luis Enrique! Daca vorbesc, nu e bine pentru mine", au fost cuvintele pe care Moreno le-a spus jurnalistilor.

Robert Moreno a semnat o clauza de confidentialitate cu Federatia condusa de Luis Rubiales. Luis Enrique va fi repus in functia de selectioner miercurea viitoare. Noul contrat al lui Enrrique va incepe pe 1 ianuarie 2020.