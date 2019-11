BREAKING NEWS | Luis Enrique revine pe banca Spaniei pentru EURO 2020! Meciul cu Romania a fost ultimul pentru Robert Moreno

Luis Enrique va prelua echipa nationala a Spaniei.

Informatia a fost oferita in cadrul emisiunii de radio "Cadena Cope", de prezentatorul Juanma Castano. Acesta a anuntat ca Robert Moreno nu va fi pe banca Spaniei la Campionatul European. Conform sursei citate, Luis Enrique a acceptat deja oferta presedintelui Federatiei Spaniole de fotbal si anuntul va fi facut foarte curand.

"Federatia va face anuntul curand, posibil astazi sau maine", a spus Juanma Castano, prezentatorul emisiunii "Cadena Cope"

Luis Enrique va reveni pe banca Spaniei, dupa ce pe 19 iunie a parasit echipa nationala din cauza problemelor personale avute cu fiica sa, care a decedat pe 29 august 2019.

Robert Moreno anunta cu putin timp in urma, ca in cazul in care Luis Enrique va decide sa revina pe banca Spaniei, el se va da la o parte: "Voi face un pas inapoi", spunea Moreno pe 3 septembrie.

Potrivit celor de la Marca, Robert Moreno a informat deja jucatorii Spaniei ca nu va continua sa conduca echipa dupa victoria impotriva Romaniei. Antrenorul le-a spus adio jucatorilor in lacrimi, in fata unui vestiar care a fost coplesit.

Federatia Spaniola va organiza astazi o conferinta de presa prin care va explica decizia de a pleca a lui Robert Moreno. In aceeasi conferinta, este posibil sa fie anuntata si revenirea lui Enrique pe banca Spaniei.