Adevaratul motiv al rupturii dintre Robert Moreno si Luis Enrique! Moreno a povestit totul: ce s-a intamplat de fapt

Luis Enrique a revenit pe banca nationalei Spaniei, iar Robert Moreno a plecat definitiv, desi toata lumea se astepta sa isi reia postul de secund avut inainte.

Ruptura dintre Luis Enrique si Rober Moreno este una strict profesionala. Informatia a fost facuta publica in cadrul emisiunii El Mon, de la postul RAC1.

Gazda show-lui, Jordi Baste, a dezvaluit ca fostul selectioner i-a marturisit ca nimic din ceea ce s-a scris nu este adevarat in cazul despartirii sale de nationala Spaniei.

Moreno spune ca totul are la baza o ruptura strict profesionala si nu are nicio legatura cu tragedia prin care a trecut Luis Enrique in aceasta vara.

Primele informatii aparute in cazul demiterii lui Moreno spuneau ca ruptura dintre el si Enrique s-a produs pentru ca acesta din urma ar fi fost nemultumit de atitudinea pe care a avut-o fostul sau secund in perioada grea prin care a trecut in aceasta vara. Amintim ca Luis Enrique a plecat de pe banca nationalei pentru ca fiica lui, Xana, a avut o boala necrutatoare. Micuta de 9 ani a murit.

Roberto Moreno a marturisit, potrivit sursei citate, ca s-a intalnit de cateva ori cu Luis Enrique si ca divergentele dintre ei au aparut din cauze legate strict de latura fotbalistica, profesionala, motiv pentru care despartirea definitiva a fost cea mai buna solutie.