BOMBA IN SPANIA! Luis Enrique revine la nationala cu o conditie: Robert Moreno sa nu se mai fie in staff

Meciul Spania-Romania a fost ultimul meci al lui Robert Moreno in calitate de selectioner.

Presedintele Federatiei Spaniole de Fotbal a anuntat astazi in cadrul unei conferinte de presa revenirea lui Luis Enrique pe banca nationalei Spaniei. Acesta parasise echipa nationala din cauza problemelor personale avute cu fiica sa, care a decedat pe 29 august.

"Astazi putem confirma ca Luis Enrique se intoarce la nationala Spaniei. Pe 19 iunie l-am prezentat pe Robert Moreno. In acea zi, am semnat un contract in care avea mentionat clar ca daca Luis Enrique poate sa revina pe banca nationalei, se intoarce.

Am vorbit cu Luis Enrique de 3 ori: pe 29 august, sa ii transmitem condoleante, la finalul lui octombrie, intr-o intalnire cu Molina (n.r. directorul sportiv al Federatiei Spaniole de Fotbal) si ieri. Am aflat de la Robert Moreno ca Enrique vrea sa revina la nationala. L-am sunat ieri si a spus ca este pregatit sa se intoarca, iar Robert Moreno a spus ca se da la o parte", a declarat Luis Rubiales la conferinta de presa.

Robert Moreno urmeaza a fi indepartat de tot de la nationala Spaniei. Luis Lainz, ziarist, antrenor si tehnician in fotbal a oferit un interviu in Marca in care a declarat ca Luis Enrique nu il doreste pe Robert Moreno in staff-ul sau, desi acesta i-a fost antrenor secund timp de 11 ani.

"Realitatea pura si dura este faptul ca Robert Moreno nu va fi antrenorul secund, deoarece chiar Luis Enrique i-a transmis lui Rubiales ca nu il doreste pe banca", a declarat Luis Sainz in Marca.