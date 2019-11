DEZVALUIRI INCENDIARE! Luis Enrique a spus TOT despre revenirea la nationala Spaniei si relatia cu Robert Moreno: "Nu a fost loial!"

Luis Enrique a fost prezentat oficial ca selectioner al nationalei Spaniei.

Luis Enrique a vorbit in premiera despre revenirea la carma nationalei Spaniei, in conferinta de presa organizata special pentru prezentarea lui. Spaniolul a vorbit si despre conflictul cu Robert Moreno, cel care l-a inlocuit in momentul retragerii sale.

Luis Enrique s-a retras din functia de selectioner al Spaniei in luna iunie, pe motivul unor probleme personale. In data de 30 august, spaniolul a anuntat pierderea fiicei sale, Xana, in varsta de 9 ani, din cauza cancerului osos. Dupa meciul Spania-Romania, Federatia Spaniola de Fotbal a anuntat demiterea lui Robert Moreno si revenirea lui Luis Enrique.

Revenirea a fost una cu scantei, fanii scandalizandu-se de inlaturarea lui Moreno, desi obtinuse rezultate bune, dar si de decizia lui Luis Enrique de a-l inlatura definitiv din staff-ul lui. Antrenorul a comentat decizia sa.

"Singurul responsabil pentru faptul ca Robert Moreno nu este in staff-ul meu, sunt eu.

Discrepanta incepe din 12 septembrie, intr-o intalnire de 20 de minute, in care imi spune ca vrea sa continue ca selectioner pana la EURO, iar apoi sa fie iar secundul meu. Inteleg ca este ambitios, ca il iluzioneaza ideea de a fi selectioner, insa nu a fost loial, din punctul meu de vedere. Pentru mine, ambitia fara masura nu este o virtute, ci un mare defect. Ii inteleg decizia, insa nu o impartasesc.

In viata, situatiile iti dau ocazia sa cunosti persoanele, sa vezi cine iti este prieten si cine nu, in cine poti avea incredere si in cine nu, in functie de valorile mele, iau masuri. Din punct de vedere profesional, nu am vreun dubiu legat de Robert Moreno, ii stiu capacitatle, dar sa nu mai adunam gunoiul. Nu sunt personajul bun al filmului, insa nici cel rau", a declarat Luis Enrique la conferinta de presa.

???? Estas son las primeras palabras de @LUISENRIQUE21 en su regreso a la @SeFutbol. ➡ El seleccionador ha analizado los motivos de su vuelta y por qué Robert Moreno no continúa en el staff. ???? "Es un día muy especial para mí y para mi familia"#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/RmCZn5dtdP — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 27, 2019