Revolutie la Madrid! Real face curatenie si da afara 11 jucatori! Bale si James Rodriguez sunt primii care "zboara" de pe Bernabeu

Real Madrid vrea sa dea afara 11 jucatori.

Real Madrid se pregateste sa dea afara 11 jucatori. Presedintele galaticilor, Florentino Perez impreuna cu Zinedine Zidane, vor sa lucreze la reconstructia echipei si au intocmit o lista cu 11 jucatori care ar putea pleca de la echipa.

Dupa doar un an in care au facut investitii majore si l-au adus pe Eden Hazard, Eder Militao sau Luka Jovic, madrilenii vor sa scape de mai multi jucatori in perioada de mercato din vara, potrivit Sport. Galezul Gareth Bale este in capul listei, iar lui i se alatura nume precum James Rodriguez, Mariano Diaz, Alvaro Odriozola, Brahim Diaz, Luka Jovic, Eder Militao, Alphone Areola, Luka Modric, Marcelo si Lucas Vazquez.

In perioada de transferuri din vara trecuta, Real Madri a platit 337, 5 milioane pe transferuri, iar in aceasta vara, la capitolul veniri, vrea sa ii aduca pe Fabian Ruiz, Paul Pogba si Kylian Mbappe.