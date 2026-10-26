Remarcatul lui Jose Mourinho după El Clasico! „The Special One” nu a avut milă de jurnaliști la conferința de presă

Deși Barcelona era văzută drept mare favorită la victorie, Real Madrid s-a impus în El Clasico, scor 1-2. Primul gol al duelului a fost unul norocos, Mbappe profitând de o respingere neinspirată a lui Martin.

Jose Mourinho nu a avut milă de jurnaliști la conferința de presă

Catalanii au dat semne de revenire în actul secund, când Pedri l-a angajat perfect pe Raphinha, iar brazilianul nu a „iertat” din interiorul careului. În ciuda presingului făcut de elevii lui Hansi Flick, Real Madrid a fost cea care a marcat ultimul gol, Mbappe trimițând în poarta goală, după ce Camavinga a trecut ușor de Cubarsi.

Jose Mourinho s-a confruntat cu probleme serioase înainte de startul duelului. Lusitanul nu s-a putut baza pe Vinicius Jr., care se afla sub o suspendare din meciul cu Villarreal, de când a tras de păr un adversar, și Courtois, portarul trecând printr-o accidentare.

În contextul problemelor de lot, Jose Mourinho l-a titularizat pe Andriy Lunin. Ucraineanul a făcut un meci bun, iar la final antrenorul a spus că prestația sa a fost „incredibilă”.

Tot de la prezența lui Lunin în primul „11” au pornit și atacurile. Jose Mourinho i-a taxat pe jurnaliștii prezenți la conferința de presă. Motivul? Niciunul nu a amintit de prestația portarului, însă, dacă Lunin ar fi gafat, aceasta ar fi fost prima întrebare cu care ar fi început.

„Nu voi spune niciodată aceștia sunt titularii mei. Este un lot imens, imens, plin de talente, iar toți sunt pregătiți să joace și să-și aducă contribuția. Uitați-vă la Lunin. De ce niciunul dintre voi nu m-a întrebat despre el? Dacă am fi pierdut astăzi, prima întrebare ar fi fost: ‘Ați pierdut pentru că a jucat Lunin și Courtois nu a fost pe teren?’. Lunin a fost incredibil”, a declarat Jose Mourinho, citat de presa din Spania.