Hansi Flick (61 de ani) are mult de lucru, în următoarele zile, pentru a readuce Barcelona pe linia de plutire, după săptămâna neagră de care a avut parte formația catalană.

După startul perfect de sezon, cu 11 victorii în 11 meciuri, înfrângerile cu PSG (2-4) și cu Real Madrid (1-2) au debusolat Barca. Vestea bună pentru Flick e că, în următorul meci, echipa sa dă de Alaves, locul 7 în La Liga, o adversară numai bună pentru o victorie de moral. Apoi însă, până la fereastra dedicată echipelor naționale din noiembrie, Barcelona va avea două meciuri de foc!

În decurs de șase zile, catalanii vor întâlni Aston Villa, locul 2 în Champions League în acest moment, și Atletico Madrid, locul 2 în La Liga, după zece etape. Primul meci, programat pentru 3 noiembrie, va fi pe Camp Nou, în timp ce confruntarea cu Atletico se va juca, la Madrid, pe 8 noiembrie.

Barcelona, principala favorită la titlu, dar cu procente „topite“

După rezultatul din El Clasico, care a adus primul eșec al Barcelonei în La Liga, ediția 2026-2027, s-au refăcut procentele în lupta pentru titlu. Analiștii de la Football Meets Data, cea mai mare platformă dedicată statisticilor din fotbalul internațional, consideră că echipa lui Hansi Flick are, în continuare, cele mai mari șanse la titlu. Doar că, după cum se poate vedea mai jos, procentele trecute în dreptul catalanilor s-au „topit“: