În minutul 48, la o lovitură liberă a lui Le Mans, fundașul Lucas Buades a reluat cu capul pe poartă, iar portarul lui Auxerre, Paul Nardi, a prins mingea cu dificultate în apropierea liniei porții.

Gol controversat al lui Le Mans, validat de Goal-Line Technology în meciul cu Auxerre din Ligue 1

Jocul a continuat pentru câteva secunde, însă arbitrul Willy Delajod a anunțat ulterior că a fost notificat de ceasul de la mână că mingea a depășit linia porții cu întreaga circumferință, iar Le Mans are 1-0.

Nicio reluare prezentată nu a putut arăta cu certitudine că mingea a depășit linia porții, iar jucătorii lui Auxerre au protestat vehement.

Deși ceasul i-a indicat că mingea a depășit linia porții, arbitrul Willy Delajod tot a mers la monitorul VAR pentru a revedea reluările. După aproximativ două minute, a anunțat că golul rămâne valabil.