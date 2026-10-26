În minutul 48, la o lovitură liberă a lui Le Mans, fundașul Lucas Buades a reluat cu capul pe poartă, iar portarul lui Auxerre, Paul Nardi, a prins mingea cu dificultate în apropierea liniei porții.
Gol controversat al lui Le Mans, validat de Goal-Line Technology în meciul cu Auxerre din Ligue 1
Jocul a continuat pentru câteva secunde, însă arbitrul Willy Delajod a anunțat ulterior că a fost notificat de ceasul de la mână că mingea a depășit linia porții cu întreaga circumferință, iar Le Mans are 1-0.
Nicio reluare prezentată nu a putut arăta cu certitudine că mingea a depășit linia porții, iar jucătorii lui Auxerre au protestat vehement.
Deși ceasul i-a indicat că mingea a depășit linia porții, arbitrul Willy Delajod tot a mers la monitorul VAR pentru a revedea reluările. După aproximativ două minute, a anunțat că golul rămâne valabil.
Antrenorul lui Auxerre: "O eroare informatică fără precedent. Doar două dintre cele patru ceasuri au sunat"
Reluarea 3D a Goal-Line Technology a arătat că mingea a depășit milimetric linia porții. Will Still, antrenorul lui Auxerre, a susținut însă că tehnologia a luat în calcul mănușa portarului său, nu mingea.
Will Still a mai adăugat că ar fi fost o problemă informatică a Goal-Line Technology, iar arbitrii i-ar fi recunoscut această eroare.
"Din toate unghiurile posibile se vede că n-a fost gol. Ceea ce arată în reluare este mănușa lui Paul Nardi. Vă jur că mănușa lui se vede în acea fază.
Dacă vă uitați la reluarea din spatele porții, este imposibil ca mingea să fi intrat. Arbitrii mi-au spus: 'Doar două dintre cele patru ceasuri au emis semnalul. Am avut o eroare informatică, este ceva fără precedent'", a spus Will Still.
Partida s-a încheiat cu scorul de 1-1. Auxerre a egalat în minutul 56 prin Cameron Archer.