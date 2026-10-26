Ziua de 26 octombrie este una specială pentru toți iubitorii sportului românesc. Cristian Chivu a împlinit frumoasa vârstă de 46 de ani, iar în prezent este una dintre cele mai respectate personalități din fotbalul mondial.

Mesajul postat de Inter, în ziua în care Cristi Chivu a împlinit 46 de ani

Cristi Chivu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți fotbaliști români din secolul XXI. Acesta a câștigat, din postura de jucător, toate trofeele continentale. În sezonul 2009/2010, pe când era legitimat la Inter, făcea „tripla”: campionat, Cupă și UEFA Champions League.

După retragerea din martie 2014, Chivu a făcut pasul către antrenorat. Acesta a început de jos, de la grupele de Primavera ale lui Inter Milano. Cum seriozitatea și munca te duc pe cele mai înalte culmi, românul a avut șansa să antreneze ulterior în Serie A, Parma având încredere în calitățile sale.

La scurt timp după ce i-a salvat pe „Cruciați” de la retrogradare, tehnicianul avea să primească o șansă importantă, anume de a o pregăti pe Inter, formație la care a scris istorie. Încrederea clubului din Milano a fost răsplătită, Chivu reușind să cucerească atât titlul în Serie A, cât și Cupa în primul sezon ca „principal”.

În prezent, Inter se află pe primul loc în Serie A, iar în ziua aniversării lui Chivu au pregătit o postare specială pe rețelele de socializare.

Mai exact, italienii au scris: „La mulți ani, Cristian Chivu”, alături de text fiind atașată și o fotografie cu antrenorul român. Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii, mii de gânduri bune plecând către tehnicianul lui Inter.