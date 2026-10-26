Mesajul postat de Inter, în ziua în care Cristi Chivu a împlinit 46 de ani

Mesajul postat de Inter, în ziua în care Cristi Chivu a împlinit 46 de ani Serie A
SPORT.RO
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Inter a postat un mesaj special pentru Cristi Chivu.

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Ziua de 26 octombrie este una specială pentru toți iubitorii sportului românesc. Cristian Chivu a împlinit frumoasa vârstă de 46 de ani, iar în prezent este una dintre cele mai respectate personalități din fotbalul mondial.

Mesajul postat de Inter, în ziua în care Cristi Chivu a împlinit 46 de ani

Cristi Chivu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți fotbaliști români din secolul XXI. Acesta a câștigat, din postura de jucător, toate trofeele continentale. În sezonul 2009/2010, pe când era legitimat la Inter, făcea „tripla”: campionat, Cupă și UEFA Champions League.

După retragerea din martie 2014, Chivu a făcut pasul către antrenorat. Acesta a început de jos, de la grupele de Primavera ale lui Inter Milano. Cum seriozitatea și munca te duc pe cele mai înalte culmi, românul a avut șansa să antreneze ulterior în Serie A, Parma având încredere în calitățile sale.

La scurt timp după ce i-a salvat pe „Cruciați” de la retrogradare, tehnicianul avea să primească o șansă importantă, anume de a o pregăti pe Inter, formație la care a scris istorie. Încrederea clubului din Milano a fost răsplătită, Chivu reușind să cucerească atât titlul în Serie A, cât și Cupa în primul sezon ca „principal”.

În prezent, Inter se află pe primul loc în Serie A, iar în ziua aniversării lui Chivu au pregătit o postare specială pe rețelele de socializare.

Mai exact, italienii au scris: „La mulți ani, Cristian Chivu”, alături de text fiind atașată și o fotografie cu antrenorul român. Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii, mii de gânduri bune plecând către tehnicianul lui Inter.

  • 26.10.1980 este data nașterii lui Cristi Chivu
  • 69 de meciuri, cu o medie de 2.13 puncte/duel, a adunat românul pe banca lui Inter

Cristi Chivu a dat verdictul despre Radu Drăgușin după nebunia din Inter - Fiorentina

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a vorbit despre situația lui Radu Drăgușin și a remarcat progresul fundașului român, care încearcă să revină la cel mai bun nivel după ce a fost trimis sub formă de împrumut la Fiorentina de la Tottenham.

Tehnicianul consideră că Drăgușin are nevoie de timp, răbdare și meciuri pentru a-și recăpăta încrederea și pentru a-și valorifica pe deplin potențialul.

”Radu e Radu. Vine după o accidentare lungă, are nevoie de încredere, are nevoie de timp, are nevoie de meciuri. Mi se pare că el crește de la meci la meci. 

Este într-o echipă care are o anumită ambiție, o echipă bună, situația din clasament nu reflectă ceea ce joacă ei. Trebuie să aibă răbdare și să fie versiunea lui cea mai bună”, a spus Cristi Chivu, potrivit DigiSport.

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