Gazzetta dello Sport s-a lămurit în cazul lui Radu Drăgușin, după ce l-a văzut contra campioanei Inter

Gazzetta dello Sport s-a lămurit în cazul lui Radu Drăgușin, după ce l-a văzut contra campioanei Inter Serie A
SPORT.RO
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Radu Drăgușin a fost aproape de o victorie mare cu Fiorentina pe terenul campioanei Inter Milano, însă trupa lui Cristi Chivu a revenit fantastic în prelungiri și s-a impus cu 2-1.

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Deși a controlat jocul, Inter a fost la un pas de eșec. Alejandro Jimenez a deschis scorul în minutul 65 cu o execuție splendidă. Echipa lui Cristi Chivu a dat lovitura în prelungiri. Marcus Thuram a egalat în minutul 90+1 și tot atacantul francez a obținut un penalty, câteva minute mai târziu, după ce a fost faultat în careu de Valdepenas. Zielinski a transformat în minutul 90+8 și i-a adus victoria lui Inter.

Gazzetta dello Sport remarcă progresul lui Radu Drăgușin - cel mai bun fundaș al Fiorentinei contra lui Inter

Radu Drăgușin a fost integralist la Fiorentina și a primit în Gazzetta dello Sport nota 6,5 pentru prestația sa, a treia cea mai mare din formația viola, după portarul David de Gea (8) și autorul golului, Jimenez (7,5).

Criticat adesea în presa italiană la primele etape după revenirea în Serie A, Drăgușin este acum elogiat pentru modul în care le-a făcut față atacanților lui Inter, Esposito și Thuram, dar și pentru creșterea arătată în joc.

"Concentrat și atent, câștigă aproape de fiecare dată duelurile cu Esposito și, adesea, și pe cele cu Thuram. E în progres", a scris Gazzetta dello Sport despre Drăgușin, cel mai bun fundaș al Fiorentinei pe "Giuseppe Meazza".

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, care a trăit la intensitate maximă finalul meciului, a primit tot nota 6,5. Italienii au amintit despre 

"Încă o revenire și totul e bine, dar în ziua în care nu mai reușește să întoarcă rezultatul - vezi cazurile Real Madrid, Club Brugge - ne amintim de probleme. Nici el nu trebuie să le uite", a mai scris Gazzetta.

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Sursa foto: Imago Images.
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Inter a revenit dramatic pe primul loc în Serie A. Drăgușin, la retrogradare!

Datorită acestei victorii, Inter revine pe primul loc în Serie A, cu 22 de puncte în 8 etape, la egalitate cu Lazio, dar cu un golaveraj superior. De partea cealaltă, Fiorentina rămâne pe loc retrogradabil, 18, cu doar 4 puncte.

Pentru Inter urmează meciul de pe terenul celor de la Venezia, miercuri, de la 19:30, în Serie A, în timp ce Fiorentina va primi vizita Atalantei, joi, de la 21:45.

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