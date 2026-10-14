Suspendare uriașă! Vinicius și-a aflat pedeapsa după ce a tras de păr un adversar

Suspendare uriașă! Vinicius și-a aflat pedeapsa după ce a tras de păr un adversar La Liga
SPORT.RO
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Vinicius, starul lui Real Madrid, și-a aflat pedeapsa după gestul nesportiv comis în ultima etapă din LaLiga, contra lui Villarreal.

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Din articol

Vinicius, suspendat 4 etape! OUT și de la El Clasico, revine în noiembrie

Într-un duel la mijlocul terenului fără minge, Vinicius l-a tras de păr pe Nathan Saliba. Jocul a continuat, brazilianul a marcat, însă VAR-ul a intervenit, iar fotbalistul lui Real Madrid a văzut cartonașul roșu. Înainte de a părăsi terenul, Vinicius a protestat vehement la adresa arbitrului, gest care i-a mărit pedeapsa.

Comisia de Disciplină l-a suspendat 4 etape pe Vinicius. Starul lui Real Madrid va rata meciurile cu Sevilla, FC Barcelona, Racing Santander și Valencia, scrie Marca.

Potrivit raportului oficial, Vinicius a primit o suspendare de două etape pentru "comportament violent în afara unei faze de joc, fără posibilitatea de a disputa mingea sau în timp ce jocul era opri" și alte două etape pentru "proteste la adresa arbitrului central, a unui arbitru asistent sau a celui de-al patrulea oficial".

Revenirea lui Vinicius în LaLiga se va putea produce abia după următoarea pauză pentru meciurile echipelor naționale, pe 22 noiembrie, atunci când Real va primi vizita lui Celta Vigo.

Eliminarea lui Vinicius din Real Madrid - Villarreal

  • Vinicius rosu real villarreal 1
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"Prezint scuzele echipei și suporterilor", a transmis Vinicius, pe Instagram, după meciul cu Villarreal în care și-a lăsat echipa în 10.

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