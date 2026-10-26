S-a fisurat imaginea de echipă perfectă a Barcelonei, în doar opt zile. Încă o dovadă că, în fotbal, trecerea de la extaz la agonie poate lovi la orice nivel, inclusiv pe coloșii acestui sport.

Săptămâna trecută,, formația catalană era unică în campionatele tari ale Europei: 11 victorii, în primele 11 meciuri oficiale din acest sezon și un golaveraj incredibil: 48-11! Între timp, Barca a „reușit“ să piardă cele două mari meciuri pe care le-a jucat, în Champions League și în La Liga. Mai întâi, a fost înfrângerea de la Paris, 2-4 cu PSG. Iar aseară, a venit eșecul din El Clasico de acasă, 1-2 cu Real Madrid.

Mbappe și Mourinho, eroii Realului, în istorie

Omul care a deschis calea Realului spre victorie în derby a fost Kylian Mbappe (27 de ani). În absența lui Vinicius, atacantul francez a înscris golul de 1-0 pe Camp Nou, ce-i drept, și cu o doză mare de noroc. Dar bilanțul la care a ajuns Mbappe, după reușita sa de aseară, nu mai poate fi pus pe seama șansei!

În acest moment, internaționalul francez are 8 goluri, ca jucător al Realului, în cele șapte confruntări cu Barcelona. Niciun alt fotbalist nu se poate mândri cu un astfel de bilanț, după primele sale șapte derby-uri, în acest secol! Până și legendarul Lionel Messi a avut „doar“ șase reușite, în primele șapte meciuri cu Real.

Revenind la Mbappe, la bilanțul său împotriva Barcelonei a contribuit totalul său impresionant, la ultimele sale două vizite pe Camp Nou: 4 goluri!

Mourinho, lângă Zidane

„Arhitectul“ succesului Realului, în El Clasico, a fost portughezul Jose Mourinho (63 de ani). Acesta tocmai și-a prelungit seria de invincibilitate, ca antrenor al madrilenilor, împotriva formației catalane: 6 meciuri la rând fără eșec.

De asemenea, „The Special One“ a ajuns pe podiumul all-time al antrenorilor Realului cu cele mai multe victorii, în El Clasico. Iată ierarhia în care Mourinho e de acum lângă Zidane:

16 victorii în El Clasico – Miguel Munoz

9 victorii – Carlo Ancelotti

6 victorii – Francisco Bru, Luis Molowny, Zinedine Zidane și Jose Mourinho

După rezultatul de aseară, în Barcelona – Real Madrid (2-1), trupa pregătită de Hansi Flick a rămas lider, în La Liga, având 27 de puncte după zece etape. Dar urmăritoarele Atletico Madrid (25 de puncte) și Real Madrid (24 de puncte) s-au apropiat de locul 1, după meciurile pe care le-au câștigat, în această rundă.