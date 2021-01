Reincepe telenovela dintre Gareth Bale si Real Madrid?! Ce se intampla cu fotbalistul imprumutat la Tottenham! Decizia luata de englezi

Gareth Bale a fost imprumutat de Real Madrid la Tottenham pentru sezonul 2020/21.

Fotbalistul in varsta de 31 de ani a adunat 11 aparitii in tricoul echipei lui Jose Mourinho, reusind doar 3 goluri, motiv pentru care oficialii britanicilor nu sunt incantati de el.

Galezul are si probleme musculare in prezent, iar antrenorul lui Tottenham nu are incredere in el. Astfel, jurnalistii publicatiei Diario Sport noteaza ca Bale va fi trimis inapoi la Madrid la finalul acestui sezon.

Contractul sau cu Real este valabil pana in vara anului 2022, spaniolii urmand a fi nevoiti sa-l primeasca inapoi pentru un sezon daca nicio echipa nu se va arata interesata sa-l transfere.

In 2013, campioana en-titre a Spaniei l-a transferat pe Gareth Bale in schimbul sumei record de 101 milioane de euro. Fotbalistul este cotat in prezent la 25 de milioane de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com.

Doar Manchester United si PSG au platit mai mult vreodata pentru un transfer, englezii achizitionandu-l pe Pogba pentru 105 milioane de euro, iar parizienii pe Neymar, pentru care au platit 222 de milioane de euro.