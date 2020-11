FABULOS! Un fotbalist al lui Tottenham a dezvaluit cum l-au convins englezii pe Bale sa se intoarca: "Nu mi-a venit sa cred!"

Gareth Bale s-a intors in aceasta vara la Tottenham de la Real Madrid, sub forma de imprumut pentru un sezon.

Alaturi de acesta, pe White Hart Lane a sosit tot de la campioana Spaniei si Sergio Reguilon, fundasul stanga de 23 de ani care a fost imprumutat sezonul trecut la Sevilla, alaturi de care a castigat trofeul Europa League.

Reguilon a oferit un interviu pentru jurnalistii din tara natala de Sport.es in care a vorbit despre, printre altele, despre Gareth Bale si Jose Mourinho. Acesta a dezvaluit ca "aripa" galeza se simte foarte bine de la revenirea la Tottenham si ca principalul impediment pentru acesta la Real a fost comunicarea nu foarte buna in limba spaniola: "Bale e foarte fericit. Am sesizat diferenta. Limba este totul pentru el. Vorbeste bine spaniola, la fel cum vorbesc si eu engleza, dar comunicarea este alta, obiceiurile sunt altele. E fericit in Anglia".

De asemenea, fotbalistul crescut la academia Realului a dezvaluit ca, pentru a-l convinge pe Bale sa se intoarca, conducatorii lui Tottenham au amenajat la baza de pregatire a clubului un teren de golf, fiind cunoscut faptul ca galezul este un mare fan al acestui sport.

"Ceea ce m-a surpins cel mai mult este ca pe terenul de antrenament exista gauri pentru golf. I-am intrebat despre asta si mi-au confirmat ca au fost puse pentru el. Sunt la distante mici, cam la 30 de metri. Nu mi-a venit sa cred!", a spus Reguilon.

In finalul interviului, Reguilon a vorbit despre relatia pe care o are cu Jose Mourinho si a precizat ca ii place modul de lucru al portughezului si apreciaza faptul ca acesta creeaza o relatie calda cu fotbalistii: "E minunat să lucrez cu Mourinho. E tipul de manager care îmi place: e pretenţios, intens...E fericit, dar şi când nu faci ceea ce spune se enervează, ca orice alt antrenor. Este foarte apropiat de jucători".