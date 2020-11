"Regele Carnatilor" din Rusia, omorat cu arbaleta in sauna! Oligarhul rus era sponsor al mai multor cluburi sportive

Proprietarul celor mai mari companii de mezeluri din Rusia a fost torturat si ucis in apropiere de Moscova.

Conform Sledkom, Comitetul de Ancheta al Federatiei Ruse, Vladimir Marugov si partenera sa, Sabina Gazieva, erau intr-o sauna din afara casei de vacanta aflata la 40km de Moscova, cand au fost atacati de cel putin doi spargatori. In timp ce femeia a reusit sa isi dezlege mainile, sa iasa pe geam si sa alerteze politia cu ajutorul vecinilor, Marugov a fost prins de racketi, torturat timp de aproape o ora pentru a dezvalui unde tine banii si lucrurile de valoare si ucis cu o arbaleta, care a fost lasata la locul crimei. Criminalii au reusit sa fuga si masina folosita de ei a fost descoperita in suburbiile orasului Istra, din apropierea capitalei ruse. Autoritatile ruse au arestat un suspect in acest caz.

Vladimir Marugov era unul dintre cei mai bogati rusi si detinea fabricile "Myasnaya Imperiya" ("Imperiul Carnii") si "Ozeretskiye Kolbasy" ("Carnarii Ozeretkie"), prin care sponsoriza si mai multe cluburi sportive din Rusia. Omul de afaceri se lupta in instanta pentru o parte dintre activele companiilor sale cu fosta sa sotie, poeta Tatiana Marugova, de care divortase in urma cu cinci ani. In 2019, fiul oligarhului carnii, Alexander, decedase intr-un accident de motocicleta.