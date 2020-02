Surpriza URIASA! Unde a ajuns sa joace Adebayor dupa ce a fost la Real Madrid, City si Arsenal! Fanilor nu le-a venit sa creada cand l-au vazut la prezentarea oficiala

Emmanuel Adebayor a socat cu ultima decizie pe care a luat-o!

Fostul varf de la City, Real sau Arsenal s-a dus in Paraguay, la Club Olimpia, campioana tarii. Adebayor (35 de ani) a semnat pe un an! Adebayor va fi coleg in atac cu un alt nume important trecut prin Europa: Roque Santa Cruz (38 de ani). Cei doi au jucat impreuna si la Manchester City, in 2010, si au ramas prieteni.



Liber de contrat dupa ce a plecat de la Kayserispor, Adebayor a intentionat sa-si incheie cariera. Oferta venita de la Olimia l-a facut sa-si mai acorde o sansa. Adebayor a semnat deja si a fost prezentat oficia de campioana Paraguay-ului.