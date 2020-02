FA-BU-LOS | Operatiunea Mbappe e in pericol! PSG i-a pus pe masa starului francezi un contract de NEREFUZAT! Ce salariu ii ofera secii pentru a-l face sa uite de Real Madrid

PSG vrea sa ii ofere un salariu astronomic lui Mbappe.

Campioana Frantei, PSG, pregateste oferta colosala pentru Kylian Mbappe (21 de ani). Starul francez este tinta principala pentru Florentino Perez, care vrea cu orice pret sa il aduca pe Bernabeu. Mutarea va fi foarte greu de realizat, in condtiile in care PSG face orice pentru a-l pastra. Potrivit celor de la AS, campioana Frantei vrea sa ii ofere un salariu de 50 de milioane de euro pe an pentru a-l convinge pe Mbappe sa semneze o noua intelegere cu parizienii. Daca Mbappe ar semna intelegerea si va urma sa primeasca 50 de milioane de euro pe sezon, va ajunge alaturi de Cristiano Ronaldo si Messi in topul celor mai bine platiti jucatori din lume.



"Nu vor sa-l lase sa plece inaintea Cupei Mondiale 2022, care se va juca in Qatar. E o mutare strategica. Nu va fi usor pentru Real Madrid sa-l ia pe Mbappe de la PSG", scriu cei de la AS.

PSG are hatching a master plan to deter any potential Kylian Mbappé Real Madrid move.#Ligue1 #PSG #Mbappe https://t.co/MuhyAvE1Mc — AS English (@English_AS) February 13, 2020