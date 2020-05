Real Madrid transfera de la campioana Scotiei! A pus ochii pe un fundas de 1,97 metri care poate fi titular la galactici

Real Madrid se misca pe piata transferurilor, chiar daca inca nu se joaca fotbal in Spania.

Real Madrid se gandeste la viitor si a pus ochii pe un fundas central de la Celtic Glasgow, campioana ultimelor noua sezoane din Scotia. Sergio Ramos are deja 34 de ani si chiar daca se mentine intr-o forma extraordinara, nu va mai putea duce foarte multe sezoane la nivel inalt.

Kristoffer Ajer este fundasul norvegian al lui Celtic, care poate ajunge om de baza in apararea echipei de pe Bernabeu. Ajer are un metru si 97 de centimentri si este cotat la 2.7 milioane de euro. Are 28 de meciuri in acest sezon pentru Celtic si 3 goluri marcate.

Mundo Deportivo scrie ca martin Odegaard este cel care l-a recomandat la Madrid pe Ajer. Odegaard este si el la Real din 2017, dar a fost maio mult imprumutat si nu a prins prea multe minute in echipa lui Zidane.

In ciuda intersului lui Real, in presa engleza se scrie ca Ajer mai este dorit si de Manchester City sau Leicester. La Real mai evolueaza pe postul de fundas central si Varane, care pare de neclintit de pe locul de titular.